Aвтозавод Škoda и Чешский технический университет начали производство респираторов высшей степени защиты

Aвтозавод Škoda Auto запустил в сотрудничестве с Институтом информатики, роботики и кибернетики (CIIRC) Чешского технического университета в Праге - ČVUT производство респираторов высшей степени защиты. Производство налажено с использованием 3D - технологии (печати MJF), в готовые маски ввинчивается специальный фильтр. Объем, производимый за день, составит 60 единиц, сообщили представители завода в своем аккаунте в Тwitter.

Печать респираторов в университете осуществляется на специальном 3D-принтере. Чешский технический университет начал также сотрудничать с Минздравом с целью поставок новых респираторов факультетским больницам Чехии. ČVUT сообщил, что способен со следующей недели нарастить мощности выпуска защитных масок до 10000 единиц в день.