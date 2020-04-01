Архив передач

Aвтозавод Hyundai возобновит производство в Ношовице с 14 апреля

Лорета Вашкова
01-04-2020
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Aвтомобильный завод Hyundai в поселке Ношовице не возобновит работу, остановленную с 23 марта в связи с введением ЧП в стране, до Пасхи, отмечаемой в Чехии до 13 апреля.

«Процесс производства будет обновлен со вторника, 14 апреля, с 06:00. Часть сотрудников, около 180 человек, на работу выйдет на следующей неделе в понедельник и вторник из-за необходимости обеспечения поставок для наших партнеров. Остается в силе, что работникам будет выплачено в качестве компенсации заработной платы 70% среднего заработка», сообщил чешскому информагентству ЧТК в среду пресс-секретарь автозавода Павел Барвик.

Простаивать будет также большинство субподрядчиков предприятия.

 
 
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