Aвтозавод Hyundai возобновит производство в Ношовице с 14 апреля

Aвтомобильный завод Hyundai в поселке Ношовице не возобновит работу, остановленную с 23 марта в связи с введением ЧП в стране, до Пасхи, отмечаемой в Чехии до 13 апреля.

«Процесс производства будет обновлен со вторника, 14 апреля, с 06:00. Часть сотрудников, около 180 человек, на работу выйдет на следующей неделе в понедельник и вторник из-за необходимости обеспечения поставок для наших партнеров. Остается в силе, что работникам будет выплачено в качестве компенсации заработной платы 70% среднего заработка», сообщил чешскому информагентству ЧТК в среду пресс-секретарь автозавода Павел Барвик.

Простаивать будет также большинство субподрядчиков предприятия.