Автозаправки ЕС переходят на единую систему обозначения видов топлива

С пятницы, 12-го октября, на всех автозаправочных станциях Евросоюза, включая Чехию, начнет действовать единая система обозначения видов топлива. Новые обозначения появятся и на лючках бензобаков у автомобилей, собранных после введения единой классификации.

Топливо разделено на три категории. Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом – дизель, ромбом – газ. Буквами в данных символах будут обозначать вид биодобавки, цифрами – степень концентрации добавки в составе бензина.

Чешские автозаправки наряду с новой системой обозначения будут использовать и ранее существовавшие символы. Многие заправочные станции в стране ввели новую классификацию уже в сентябре

Самые востребованные в Чехии виды топлива Natural 95 и Natural 98 отныне можно найти под обозначением Е5. «Классика» – дизельное топливо – под B7. Навания газового топлива останутся прежними – LPG, CNG.