Автор поста в Facebook о том, что президент Земан якобы болен раком, избежит судебного преследования

Катерина Айзпурвит
11-02-2019
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Бывший член городского совета Брно Сватоплук Бартик не будет преследоваться в судебном порядке за публикацию сообщения о том, что президент Милош Земан якобы страдает онкологическим заболеванием. В ноябре 2017 года, незадолго до новых президентских выборов, Бартик написал в Facebook, что «Земан болеет раком, и ему остается всего несколько месяцев жизни». Президент неоднократно опровергал эту информацию.

В настоящий момент прокурор отклонил иск, Пражского Града, подавшего жалобу на отказ в рассмотрении дела против автора публикации. В ходе полицейского расследования не был доказан преступный умысел и нанесение серьезного ущерба правам потерпевшего. По мнению пресс-секретаря Иржи Овчачека, принятое судом решение негативно скажется на обществе в целом. «Можно безнаказанно распространить клевету и дезинформацию», – прокомментировал он ситуацию в своем микроблоге Twitter.

 
 
 
 
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