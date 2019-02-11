Автор поста в Facebook о том, что президент Земан якобы болен раком, избежит судебного преследования

Бывший член городского совета Брно Сватоплук Бартик не будет преследоваться в судебном порядке за публикацию сообщения о том, что президент Милош Земан якобы страдает онкологическим заболеванием. В ноябре 2017 года, незадолго до новых президентских выборов, Бартик написал в Facebook, что «Земан болеет раком, и ему остается всего несколько месяцев жизни». Президент неоднократно опровергал эту информацию.

В настоящий момент прокурор отклонил иск, Пражского Града, подавшего жалобу на отказ в рассмотрении дела против автора публикации. В ходе полицейского расследования не был доказан преступный умысел и нанесение серьезного ущерба правам потерпевшего. По мнению пресс-секретаря Иржи Овчачека, принятое судом решение негативно скажется на обществе в целом. «Можно безнаказанно распространить клевету и дезинформацию», – прокомментировал он ситуацию в своем микроблоге Twitter.