Автомобильная фирма Škoda Auto возобновила производство

Возобновление производства на конвейерах чешской автомобильной фирмы Škoda Auto в городе Млада Болеслав, осуществленное 27 апреля, сопровождается чрезвычайными санитарными мерами, призванными минимизировать возможность заражения работников новым коронавирусом.

Всего компания ввела 80 различных правил. Всем сотрудникам будут предоставляться защитные маски, цеха несколько раз в день будут полностью дезинфицироваться. Все работники разделены на бригады, состав которых в течение определенного времени не будет изменяться. Составлен новый план производственных перерывов, чтобы исключить массовое скопление сотрудников в местах, предназначенных для отдыха и приема пищи.