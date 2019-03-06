Автомобилистов-пенсионеров будут проверять чаще

Министерство транспорта озабочено растущим количеством ДТП, виновниками которых являются пенсионеры. В 2014 году таких случаев, когда виновниками аварий становились граждане старше 70 лет, было 3,5% от общего количества зарегистрированных происшествий, а в 2018 году – почти 5%. Автомобилисты старше 65 лет обязаны периодически проходить медицинское освидетельствование, однако, представители министерства опасаются, что соответствующие справки врачами выдаются без проведения надлежащей проверки здоровья водителей. Всего в стране участниками дорожного движения являются 1,3 миллиона граждан старше 65 лет, среди них 97,5 тысяч автомобилистов старше 80 лет.

Согласно планам транспортного ведомства, пожилых водителей на наличие обязательной справки от врача будут проверять чаще. Если таковой у них не окажется, провинившимся будет грозить лишение прав на вождение. Возможно и внедрение штрафных баллов.