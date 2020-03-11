Архив передач

Автобусы FlixBus перестали ездить между Чехией и Италией

Антон Каймаков
11-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Автобусная компания FlixBus временно прекратила осуществление рейсов в Италию. Принятая мера связана с распространением коронавируса и будет действовать, как минимум до 3 апреля сего года.

Ранее прервала свою работу на линии Чехия – Италия чешская автобусная компания RegioJet.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 