Автобусы FlixBus перестали ездить между Чехией и Италией

Автобусная компания FlixBus временно прекратила осуществление рейсов в Италию. Принятая мера связана с распространением коронавируса и будет действовать, как минимум до 3 апреля сего года.

Ранее прервала свою работу на линии Чехия – Италия чешская автобусная компания RegioJet.