Автобусы FlixBus перестали ездить между Чехией и Италией

Автобусная компания FlixBus временно прекратила осуществление рейсов в Италию. Принятая мера связана с распространением коронавируса и будет действовать, как минимум до 3 апреля сего года.
Ранее прервала свою работу на линии Чехия – Италия чешская автобусная компания RegioJet.
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