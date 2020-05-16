Архив передач

Австрия с воскресенья откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией

Лорета Вашкова
16-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Aвстрия с полуночи субботы на воскресенье, 17 мая, откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией. На границе сохраняется возможность выборочного пограничного контроля, как и контроля со стороны медицинского персонала на наличие у путешествующих коронавируса, информировал 16 мая МВД Австрии.

Полностью границы государства должны открыться с 15 июня, сообщает aгентство APA.

С пятницы Австрия открыла границы также с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, что так же, как и в случае Чехии, Словакии и Венгрии, по мнению Вены, должно наконец упростить ситуацию трансграничных работников и жителей пограничных областей в целом.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 