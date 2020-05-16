Австрия с воскресенья откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией

Aвстрия с полуночи субботы на воскресенье, 17 мая, откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией. На границе сохраняется возможность выборочного пограничного контроля, как и контроля со стороны медицинского персонала на наличие у путешествующих коронавируса, информировал 16 мая МВД Австрии.

Полностью границы государства должны открыться с 15 июня, сообщает aгентство APA.

С пятницы Австрия открыла границы также с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, что так же, как и в случае Чехии, Словакии и Венгрии, по мнению Вены, должно наконец упростить ситуацию трансграничных работников и жителей пограничных областей в целом.