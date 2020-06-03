Архив передач

Австрия с 4 июня отменяет контроль для въезжающих из Чехии и большинства соседних стран

Лорета Вашкова
03-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Австрия с четверга, 4 июня, отменяет контрольные проверки на всех своих границах с соседними государствами, кроме Италии.

Лица, путешествующие в Австрию из Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и других соседних стран, уже не должны будут предъявлять при пересечении границы отрицательный тест на наличие коронавируса или соблюдать обязательный 14–дневный карантин. По информации агентства APA, об этом в Вене сообщил министр иностранных дел Австрии Aлександр Шалленберг.

Ранее канцлер республики Себастьян Курц сделал заявление, что Австрия не откроет границы для стран, которые не взяли под контроль ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 