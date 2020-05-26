Австрия и Чехия обсуждают режим на границе без тестов на Covid-19

Министр иностранных дел Томаш Петршичек обратился к главе МИД Австрии Александру Шалленбергу с предложением, чтобы Вена заключила договор с Чехией, Словакией и Венгрией о свободном передвижении граждан названных государств без необходимости предъявлять тесты на коронавирус или отправляться на карантин. Поездки ограничены сроком на двое суток. Напомним, что соглашение вступает в силу со среды, 27 мая.

По более ранним заявлениям правительства, Чехия планирует смягчать режим на границах и в дальнейшем. После распределения зарубежных государств на категории по уровню эпидемиологической опасности, предполагается, что количество стран, их которых можно будет возвращаться без теста на Covid-19, еще увеличится.