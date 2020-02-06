Архив передач

Aвиаперевозчик SkyUp начнет с конца марта регулярные рейсы из Запорожья в Прагу

Лорета Вашкова
06-02-2020
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Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл с 5 февраля продажу новых рейсов из Праги в Запорожье и в обратном направлении. Полеты в чешскую столицу будут совершаться на лайнерах Boeing 737-800 с 29 марта дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

На данный момент маршрутная сеть SkyUp в Чехию включает такие направления как Львов-Прага, Харьков-Прага, Запорожье-Прага и Киев-Пардубице, сообщает портал zdopravy.cz. По мнению представителей аэропорта Праги, пассажирский поток в обоих направлениях ежегодно может составить примерно 25000 человек.

Авиабилеты в обе стороны продаются по цене от менее чем 3 тысяч крон.

 
 
 
 
 
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