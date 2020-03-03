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Аукцион частот для сетей 5G в Чешской Республике состоится в конце июня

Тимур Кашапов
03-03-2020
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Чешское телекоммуникационное управление проведет аукцион частот для сетей мобильной связи стандарта 5G в конце июня. Общественные слушания по предложенным условиям мероприятия начнутся 16 марта. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на заявление ведомства.

Ожидается, что аукцион принесет в государственный бюджет не менее 6 млрд крон (около 155 млрд крон). Условия аукциона, по мнению ЧТУ, направлены на «развитие конкуренции на рынке мобильной связи с целью обеспечения долгосрочного позитивного развития цен на мобильные услуги». По имеющимся данным, в аукционе готовы принять участие операторы мобильной связи O2, T-Mobile, Vodafone, а также Nordic Telecom.

Мобильные сети пятого поколения по сравнению со своими предшественниками отличаются увеличенной пропускной способностью сети, сокращением отзыва устройства, а также более масштабным использованием коммуникации на уровне двух устройств, без участия человека. Планируется широко использовать 5G в сферах здравоохранения и автономного транспорта, в системах искусственного интеллекта и автоматизированных системах управления.

Тимур Кашапов
03-03-2020
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