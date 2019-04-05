Астронавт Эндрю Фьюстел привез в Прагу Кротика, побывавшего с ним в космосе

Лорета Вашкова
05-04-2019
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Прагу посетил американский астронавт и геофизик Эндрю Фьюстел, который взял на борт Международной космической станции игрушку-Кротика(автором знаменитого персонажа является чешский художник Зденек Миллер), рисунок «Лунный свет» еврейского мальчика, депортированного в лагерь Терезин, и сборник «Космические песни» Яна Неруды. Вместе с Фьюстелом в Прагу прилетела его жена Индира Фьюстел, предки матери которой - чехи по происхождению. Астронавт в течение недели выступит с лекциями в Праге, Оломоуце, Остраве и Брно, а также побывает в Терезине.

"Я очень рада, что столь выдающийся человек уже в третий раз принимает приглашение посетить Чехию", - отметила председатель Академии наук ЧР Эва Зажималова. Она напомнила, что чешские ученые также принимают активное участие в международных программах ЦЕРН, Европейская южная обсерватория (ESO) и других.

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