Ассоциация педагогов ЧР: защитные маски будут мешать образовательному процессу

Педагоги в Чехии скептически отнеслись к предложению Кризисному штаба о возобновлении учебы в школах в середине мая. Об этом Чешскому информационному агентству ČTK сообщила председатель Ассоциации учебных программ Петра Мазанкова. По ее словам, ношение масок в школе будет мешать нормальному ходу занятий и переменок. Кроме того, дети не смогут нормально попить или съесть полдник. Петра Мазанкова утверждает, что если государство настаивает на возобновлении учебы, оно должно во все школы предоставить необходимые медицинские изделия - например, профессиональные одноразовые маски, чтобы ни дети, ни педагоги не были вынуждены носить тряпичные, сделанные дома вручную или на машинке. Кроме того, она подчеркнула, что такие маски можно носить максимум несколько часов, но никак не целый учебный день.