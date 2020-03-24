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Ассоциация отелей и ресторанов: сфера туризма из-за мер по борьбе с коронавирусом может лишиться 142 млрд крон

Лорета Вашкова
24-03-2020
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Актуальные чрезвычайные меры, принятые правительством во избежание стремительного роста числа заражений новым коронавирусом, могут обернуться потерей 142 миллиардов крон в сфере туризма. Ущерб в данном размере будет нанесен субъектам, чья предпринимательская деятельность связана с туристическими услугами в том случае, если меры будут действовать до конца апреля, а границы останутся закрытыми до конца мая.

Таковы выводы, сделанные на основе исследования Ассоциации отелей и ресторанов Чехии. По мнению представителей ассоциации, в крайне сложной ситуации окажутся свыше 170 тысяч сотрудников данной сферы, поэтому государство должно предоставить средства на зарплаты и страховые взносы за сотрудников данной категории, как и налоговые каникулы зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и предложить другие меры для предупреждения финансового кризиса.

 
 
 
 
 
 
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