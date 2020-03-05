Ассоциация нанотехнологической промышленности: Производители респираторов и защитных масок увеличили производство

Несмотря на увеличение производственных мощностей, чешские производители респираторов и защитных масок с нановолокнами не успевают выполнять заказы своих клиентов. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь «Ассоциации нановолоконной промышленности» Павел Малуш. Осложнила ситуацию невозможность привезти в страну готовые респираторы и маски, производимые чешскими специализированными фирмами на своих фабриках в Китае.
В настоящее время такие компании, как Respilon (Брно) и Pardam (Роуднице) готовятся ввести в строй производственные линии непосредственно в Чешской Республике. Respilon также обеспечил выпуск масок и респираторов в Израиле и Турции. Ожидается, что уже в апреле продукция, пользующаяся особым спросом в условиях распространения нового коронавируса, станет в Чехии более доступной.
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