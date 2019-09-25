Ассоциация директоров гимназий призвала правительство гарантировать учителям более высокие зарплаты

Катерина Айзпурвит
25-09-2019
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Ассоциация директоров гимназий Чехии призвала правительство принять постановление, которое гарантировало бы учителям ежегодно зарплату в размере 130% от средней по стране. Также ассоциация поддержала требование школьных профсоюзов о повышении зарплат учителей на 10% согласно тарифной сетке. Предложение было направлено в виде открытого письма министру образования Роберту Плагу.

В первом квартале 2019 г. средняя зарплата-брутто чешского учителя составляла 36 224 кроны (около 1420 евро), что соответствует 106% средней зарплаты на этот период.

 
 
 
 
 
 
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