Ассоциация директоров гимназий призвала правительство гарантировать учителям более высокие зарплаты

Ассоциация директоров гимназий Чехии призвала правительство принять постановление, которое гарантировало бы учителям ежегодно зарплату в размере 130% от средней по стране. Также ассоциация поддержала требование школьных профсоюзов о повышении зарплат учителей на 10% согласно тарифной сетке. Предложение было направлено в виде открытого письма министру образования Роберту Плагу.

В первом квартале 2019 г. средняя зарплата-брутто чешского учителя составляла 36 224 кроны (около 1420 евро), что соответствует 106% средней зарплаты на этот период.