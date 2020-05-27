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Архиепископство Праги откроет по случаю «Ночи костелов» 200 храмов и других сакральных мест

Лорета Вашкова
27-05-2020
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200 костелов, часовен и молитвенных домов пражской архиепарахии откроют свои двери для всех желающих в рамках "Ночи костелов" 2020 года. Мероприятие будет проходить во всех краях Чехии уже в двенадцатый раз и в этом году запланировано на 12 июня.

И в текущем году подготовлены концерты, беседы, комментированные экскурсии по сакральным местам, колокольням, как и специальные программы для детей.

В отличие от программ предыдущих лет и с учетом опыта противодействия коронавирусной инфекции, в этот раз организаторы культурной акции предлагают часть программ для трансляции (стрима) в Интернете, а также рекомендуют программы чешского телеканала TV Noe. Об этом агентство ČTK oт имени архиепископства Праги информировал Иржи Принц.

 
 
 
 
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