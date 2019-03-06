Архиепископ требует расследования случаев сексуального насилия, совершенного представителями церкви

Пражский архиепископ Доминик Дука подал жалобу с требованием проведения полицейского расследования сексуальных преступлений, о которых было рассказано в минувшее воскресенье в программе «168» Чешского телевидения. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера, совершавшихся в прошлом некоторыми служителями церкви. В программе Чешского телевидения о своих злоключениях рассказывали жертвы преступников. Доминик Дука также заявил о своем желании, посредством законодателей, инициировать внедрение в Уголовный кодекс поправки, которая бы обязывала граждан заявлять об известных им случаях совершения преступлений сексуального характера в отношении лиц младше 16 лет. Информацию подтвердил пресс-секретарь пражского архиепископства Станислав Земан.

Со ссылкой на данные неправительственных организаций, архиепископ Доминик Дука сообщил, что в Чехии ежегодно регистрируется около 700 случаев сексуального насилия. То, что касается католической церкви, подчеркнул кардинал, это 10 случаев за 30 лет, то есть одно преступление за три года.