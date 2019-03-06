Архиепископ требует расследования случаев сексуального насилия, совершенного представителями церкви

Антон Каймаков
06-03-2019 oбновлено
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Пражский архиепископ Доминик Дука подал жалобу с требованием проведения полицейского расследования сексуальных преступлений, о которых было рассказано в минувшее воскресенье в программе «168» Чешского телевидения. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера, совершавшихся в прошлом некоторыми служителями церкви. В программе Чешского телевидения о своих злоключениях рассказывали жертвы преступников. Доминик Дука также заявил о своем желании, посредством законодателей, инициировать внедрение в Уголовный кодекс поправки, которая бы обязывала граждан заявлять об известных им случаях совершения преступлений сексуального характера в отношении лиц младше 16 лет. Информацию подтвердил пресс-секретарь пражского архиепископства Станислав Земан.

Со ссылкой на данные неправительственных организаций, архиепископ Доминик Дука сообщил, что в Чехии ежегодно регистрируется около 700 случаев сексуального насилия. То, что касается католической церкви, подчеркнул кардинал, это 10 случаев за 30 лет, то есть одно преступление за три года.

Антон Каймаков
06-03-2019 oбновлено
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