Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта

В археологическом парке Павлов в Южной Моравии в течение выходных дней, до 28 октября, можно увидеть географическую карту, вырезанную на бивне мамонта. Возраст артефакта, найденного в 1962 г., составляет 30 000 лет. По предположениям ученых, на бивне длиной 40 см схематично изображена местность, что позволяет считать его древнейшей в мире топографической картой.

Уникальный экспонат редко покидает хранилище и последний раз демонстрировался на выставке в Лондоне, посвященной искусству ледникового периода.

Музей у подножия Палавы – гряды Павловских холмов назван по имени близлежащего поселка. Под известковыми отложениями скрываются остатки поселений охотников на мамонтов; здесь обнаружены одни из самых известных в Европе стоянок человека эпохи верхнего палеолита.