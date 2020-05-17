Aрхеологи открыли в Чехии остатки древнего городища, скорее всего периода веревочной культуры

Aрхеологи вблизи Домашина Рыхновской области на северо-востоке Чехии открыли остатки древнего городища, которое относится скорее всего к периоду культуры керамики с веревочным орнаментом. В случае подтверждения на основе анализа гипотезы о возрасте стоянки, существовавшей за две тысячи лет до н. э., речь будет идти об открытии, не имещем на территории Чехии аналогов.

«Чешские ученые на территории страны до сих пор не имели возможности ознакомиться с фрагментами столь древней культуры», — сообщила информагентству ČTK aрхеолог музея Рыхнова Maртина Бекова.

Составной частью городища являются колодцы глубиной в несколько метров. Археологи обнаружили и другие следы поселения, связанные с разными этапами земледелия доисторического общества. Было найдено пять колодцев, типичных для периода веревочной культуры.

"На территории Европы - например, в Германии, колодцы такого типа встречаются, однако у нас такие образцы обнаружены впервые в истории", - дополнила Maртина Бекова.