Aрхеологи обнаружили на востоке Чехии клад эпохи бронзы

Aрхеологи обнаружили в Пршеровской области на востоке Чехии керамический сосуд с бронзовыми предметами примерно трехтысячной давности, который был закопан в поле. Клад содержит украшения в виде круга, гравированные орнаментом, части заколок, а также богато украшенную бронзовую фалеру (диск).

Коллекцию предметов, связанная с поздним бронзовым веком, исследователи относят к самым значительным археологическим открытиям на территории Оломоуцкого края в последние десятилетия. Специалисты подвергнут находку анализу в лаборатории Музея им. Коменского.