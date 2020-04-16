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Aрхеологи обнаружили на востоке Чехии клад эпохи бронзы

Лорета Вашкова
16-04-2020
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Aрхеологи обнаружили в Пршеровской области на востоке Чехии керамический сосуд с бронзовыми предметами примерно трехтысячной давности, который был закопан в поле. Клад содержит украшения в виде круга, гравированные орнаментом, части заколок, а также богато украшенную бронзовую фалеру (диск).

Коллекцию предметов, связанная с поздним бронзовым веком, исследователи относят к самым значительным археологическим открытиям на территории Оломоуцкого края в последние десятилетия. Специалисты подвергнут находку анализу в лаборатории Музея им. Коменского.

 
 
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