Aрхеологи ищут на дне Влтавы остатки Юдитина моста

Aрхеологи с помощью водолазов в понедельник, 14 января, начали исследовать речное дно Влтавы на участке рядом с Карловым мостом, где ранее, а именно уже в 1172 г., был возведен каменный Юдитин мост, который не сохранился. Зимний период, по мнению исследователей, является наиболее благоприятным для поиска других остатков древнего моста, сбора информации и документации территории, больше всего страдающей от наплыва туристов.

Нынешний этап является продолжением серии исследований, проведенных в январе 2014 г. и феврале 2016 года, в ходе которых удалось определить место нахождения второй опоры моста. Об этом чешское агентство ЧТК информировала Aндреа Голасова из Национального управления по охране памятников старины.