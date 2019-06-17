Армию Чехии ожидает модернизация танков и приобретение двух военно-транспортных самолета

Антон Каймаков
17-06-2019
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Более 900 миллионов крон (34,6 миллиона евро), по планам Минобороны, будет инвестировано в ближайшее время в модернизацию 33 танков T-72M4CZ, используемых Армией Чешской Республики. Параллельно обсуждается возможность приобретения абсолютно новых машин. 2,3 миллиарда крон (88,5 миллиона евро) также будут инвестированы в расширение армейского парка военно-транспортных самолетов CASA C-295MW, которые изначально планировалось приобрести только в 2022 году. Однако испанский производитель Airbus Defence and Space S.A. предложил Чехии ускоренные сроки поставки этого самолета, более выгодную цену и отсрочку платежа.

 
 
 
 
 
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