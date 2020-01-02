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Армия ЧР в 2020 году планирует провести 132 учения за рубежом

Ирина Ручкина
02-01-2020
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В 2020 году командование армии Чешской Республики планирует провести 132 учения за границей, то есть на 13 меньше, чем в прошлом, 2019 году. Помимо европейских государств, чешские солдаты пройдут подготовку в таких странах как США, Канада, Иордания и Мавритания. На территории Чешской Республики будет проведено такое же количество военных учений, как и годом ранее.

В плане, опубликованном руководством армии Чешской Республики и переданном на одобрение правительству, говорится, что военные учения с иностранными партнерами являются ключевым инструментом для достижения необходимого уровня подготовки солдат и военных средств Министерства обороны для обороны Чешской Республики и содружественных государств.

 
 
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