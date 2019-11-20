Армия ЧР продаст российские боевые вертолеты Ми-24

Армия ЧР после приобретения новых 12 боевых вертолетов производства США планирует продать находящиеся ныне на вооружении Чехии российские Ми-24, сообщил в среду начальник генерального штаба Алеш Опата.

По заявлению премьера Андрея Бабиша, два вертолета получит подразделение полиции по борьбе с терроризмом. Глава кабмина сообщил, что он уже договорился об этом с министром внутренних дел Яном Гамачеком.

Напомним, что Чехия приобретает у США 8 многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper. Заказ на поставку оформлен на уровне правительств. Поставка вертолетов запланирована на 2023 г.