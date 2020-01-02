Армия ЧР предоставила 1000 военнослужащих для Сил быстрого реагирования НАТО

В четверг, 2 января, руководство армии Чешской Республики на своем веб-сайте опубликовало информацию о сотрудничестве с НАТО. 1 января чешская армия перевела 1000 солдат в группу Сил быстрого реагирования – воинское формирование НАТО, имеющее высокую техническую оснащенность и находящиеся в повышенной степени боевой готовности. Военная группа состоит из наземных, воздушных и морских частей, а также сил специального назначения.

Напомним, что Силы быстрого реагирования предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО. Создание данной группы было одобрено декларацией встречи глав государств НАТО в Праге 22 ноября 2002 года и утверждено министрами обороны стран Организации Североатлантического договора в июне 2003 года. По словам командующего оперативной группы Петра Блэхи, интенсивная подготовка чешских солдат к вступлению в группу Сил быстрого реагирования началась в 2018 году. Она включала в себя теоретические и тактические учения, в том числе и на иностранных военных базах.