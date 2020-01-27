Аргентина отказалась выдать Чехии гражданина Словакии, подозреваемого в убийстве

Как сообщил пресс-секретарь Министерства юстиции, Аргентина отказала Чешской Республике в выдаче гражданина Словакии Кристиана Данева. 35-летний словак подозревается в убийстве, совершенном в 2009 г. в г. Подебрады. Два года назад полиция Аргентины задержала Данева на основании международного ордера на арест, выданного Чехией в 2013 г.

В ноябре 2019 г. министр юстиции Чехии и посол Аргентины подписали двусторонний договор о выдаче обвиняемых и осужденных лиц, однако документ еще не был ратифицирован чешским парламентом и президентом. В настоящее время экстрадиция из Аргентины в Чехию может осуществляться лишь по принципу взаимности, что предполагает аналогичные шаги с чешской стороны. В 2014 г. Аргентина выдала Чешской Республике предпринимателя, осужденного за мошенничество при транспортировке оружия за границу.