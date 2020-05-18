Аренда жилья в центре Праги подешевела на 10 процентов

Аренда недвижимости в центре Праги с момента наступления эпидемии коронавируса подешевела на 10 процентов, в остальных районах столицы в среднем на 5,7 процента. Цены опустились до уровня 2016 года, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на маклеров. Стоимость продаваемой жилплощади уменьшилась на 1,4 процента. Согласно порталу UlovDomov.cz, подобная картина наблюдается также в Брно.
В связи с анонсированной отменой налога на покупку недвижимости особых перемен на рынке жилья Чехии не ожидается.
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