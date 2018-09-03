Аренда жилья и лекарства за 17 лет подорожали более чем на 100%

Согласно средним показателям, цены в Чехии в период с 2000 по 2017 год увеличились на 39,7%. Это чуть выше средних данных по Европейскому союзу – 36,5%.

Продукты питания в Чешской Республике за истекшие 17 лет подорожали на 44%, спиртное и сигареты на 89%. Цены в ресторанах и за услуги отелей подскочили на 61,5%. Самое серьезное подорожание касается аренды жилья и разных видов энергии, а также лекарств. Цены съема квартир увеличились на 106%, а лекарства подорожали на 101%.