Аренда жилья и лекарства за 17 лет подорожали более чем на 100%

Антон Каймаков
03-09-2018
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Согласно средним показателям, цены в Чехии в период с 2000 по 2017 год увеличились на 39,7%. Это чуть выше средних данных по Европейскому союзу – 36,5%.

Продукты питания в Чешской Республике за истекшие 17 лет подорожали на 44%, спиртное и сигареты на 89%. Цены в ресторанах и за услуги отелей подскочили на 61,5%. Самое серьезное подорожание касается аренды жилья и разных видов энергии, а также лекарств. Цены съема квартир увеличились на 106%, а лекарства подорожали на 101%.

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