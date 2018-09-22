Аптекарская палата ратует за доступ к информации об экспорте лекарств

Чешская аптекарская палата предложила Министерству здравоохранения изменить закон о лекарствах с тем, чтобы он позволил получать информацию об их экспорте. В настоящее время такой информацией располагает исключительно Управление по контролю за медицинскими препаратами, причем согласно законодательной норме оно не имеет права передавать данные другим учреждениям.

Однако именно вывоз из страны ранее ввезенных в нее лекарств для перепродажи в другие страны, по мнению сотрудников управления, является одной из причин, из-за которой чешские аптеки повторно сталкиваются с недостатком некоторых препаратов. При этом Минздрав ЧР не противится тому, чтобы управление могло предоставить такую информацию кому угодно.

Рассекречивания информации не хотят дистрибьюторы лекарств, аргументируя тем, что она составляет коммерческую тайну.