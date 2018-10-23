Аптекарей могут обязать контролировать подлинность выдаваемых лекарств

В первом чтении прошла депутатским голосованием поправка, которая может обязать аптекарей осуществлять проверку кода, подтверждающего подлинность выдаваемых ими лекарств. Ныне проект нормы обсудит депутатский комитет по вопросам здравоохранения. Поправка может вступить в силу уже с февраля будущего года.

Специалисты подчеркивают, что у Чехии нет проблем с продажей фальсифицированных лекарств в аптеках, однако, Интернет и единый рынок ЕС – это уже иной вопрос. Поправка, обязывающая осуществлять проверку особых кодов на упаковках, способна помочь снизить риск.