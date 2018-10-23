Аптекарей могут обязать контролировать подлинность выдаваемых лекарств

Антон Каймаков
23-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В первом чтении прошла депутатским голосованием поправка, которая может обязать аптекарей осуществлять проверку кода, подтверждающего подлинность выдаваемых ими лекарств. Ныне проект нормы обсудит депутатский комитет по вопросам здравоохранения. Поправка может вступить в силу уже с февраля будущего года.

Специалисты подчеркивают, что у Чехии нет проблем с продажей фальсифицированных лекарств в аптеках, однако, Интернет и единый рынок ЕС – это уже иной вопрос. Поправка, обязывающая осуществлять проверку особых кодов на упаковках, способна помочь снизить риск.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 