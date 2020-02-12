Апелляционный суд обязал государство извиниться за неправдивые слова М. Земана о своем экс-советнике

Государство должно принести извинения за неправдивые слова президента Милоша Земана о его бывшем советнике Зденеке Шарапатке. Решение принял пражский апелляционный суд. Глава государства в эфире частного телеканала Barrandov, в частности,заявил, что «он выбросил Шарапатку как неспособного к исполнению обязанностей», однако Зденек Шарапатка покинул свою должность в 2010 году по взаимной договоренности.

Обязанность принести Шарапатке извинения в официальном порядке возложена на Министерство финансов как на официального представителя Чешской Республики, так как в суд, согласно законодательству, нельзя подать иск на действующего президента.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек ранее сообщил информагентству ČTK, что «М. Земан не принимал участия в споре по поводу извинений». В среду, 12 февраля, Овчачек назвал вердикт суда «Пирровой победой» (имея ввиду победу, которая равняется поражению).