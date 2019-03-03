Антитоталитарный фестиваль Mene Tekel завершается богослужением в соборе св. Вита в Праге

Проходящий в Праге антитоталитарный фестиваль Mene Tekel завершается 3 марта богослужением в соборе св. Вита в Праге. Мессу в память о всех казненных, замученных и умерших отслужит архиепископ Пражский, кардинал Доминик Дука.

Фестиваль против тоталитаризма и насилия Mene Tekel ежегодно проводится в чешской столице в годовщины коммунистического путча 1948 года. Цель мероприятия - собрать свидетельства противозаконных действий тоталитарных режимов в Чехии и других странах Европы. По словам организаторов, к созданию проекта их подтолкнуло отсутствие в чешском обществе и школе интереса к судьбам политзаключенных 1950-х годов.