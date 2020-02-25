Антитоталитарный фестиваль Mene Tekel, открывшийся в Праге, пройдет под знаком Джорджа Оруэлла

Вечером 24 февраля в Праге открылся фестиваль Mene Tekel, посвященный борьбе с тоталитаризмом, злом и насилием, а также страницам истории, о которых не следует забывать.
В этом году фестиваль открывают вернисажи нескольких выставок и кинопоказы на тему антиутопий британского писателя Джорджа Оруэлла. В помещениях монастыря при храме Девы Марии Снежной открывается выставка, посвященная первому президенту Чехословакии Т.Г. Масарику, где воспоминания очевидцев ключевых моментов истории страны в ХХ веке дополнены рисунками в жанре комикса.
Фестиваль Mene Tekel ежегодно проводится в чешской столице в годовщины коммунистического путча 1948 года.
Тайны замка Бечов – реликварий св. Мавра, старинные вина и стол Адольфа Гитлера
Памятник власовцам в Праге будет без упоминания о генерале Власове и с цитатой из Солженицына
Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации
«Украинская диаспора межвоенной Чехословакии заставила Европу признать Голодомор»
Помоги иностранцу: в Праге открылся новый интеграционный центр