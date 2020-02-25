Антитоталитарный фестиваль Mene Tekel, открывшийся в Праге, пройдет под знаком Джорджа Оруэлла

Вечером 24 февраля в Праге открылся фестиваль Mene Tekel, посвященный борьбе с тоталитаризмом, злом и насилием, а также страницам истории, о которых не следует забывать.

В этом году фестиваль открывают вернисажи нескольких выставок и кинопоказы на тему антиутопий британского писателя Джорджа Оруэлла. В помещениях монастыря при храме Девы Марии Снежной открывается выставка, посвященная первому президенту Чехословакии Т.Г. Масарику, где воспоминания очевидцев ключевых моментов истории страны в ХХ веке дополнены рисунками в жанре комикса.

Фестиваль Mene Tekel ежегодно проводится в чешской столице в годовщины коммунистического путча 1948 года.