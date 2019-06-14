Антимонопольное ведомство отменило заказ на поставку автомобилей для МВД

Чешское антимонопольное ведомство (ÚOHS) отменило тендер на поставку легковых и служебных автомобилей Министерству внутренних дел Чехии, сообщает сайт «Чешского Радио». До завершения расследования со стороны ÚOHS министерству запрещается заключить договор с победителем тендера – автомобильным заводом Škoda Auto.

Предполагаемая стоимость заказа оценивается в 2,25 миллиарда крон. МВД должно было получить автомобили в течение 2018 -2021 гг. Согласно заключению антимонопольного ведомства, в задании к тендеру был указан тип автомобилей, количество дверей и установлен минимальный размер автомобиля. Комбинация поставленных условий отдает преимущество одному производителю.

Глава МВД Ян Гамачек в реакции заявил, что рассматривает возможность подачи жалобы против ÚOHS, так как полицейские по вине ведомства далее вынуждены ездить на автомобилях, не отвечающих их потребностям.