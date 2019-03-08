Антимонопольное управление в Брно вновь работает

8 марта здание Антимонопольного управления было вновь открыто для посетителей. Днем ранее, в четверг, 7 марта, ведомство было закрыто из-за полицейской операции, в ходе которой была проведена проверка документов, а также всех данных в компьютерной системе. Следует отметить, что глава управления Петр Рафай в ходе проверки отсутствовал.

По словам пресс-секретаря Антимонопольного управления Мартина Шванды, пока не ясно, придет ли директор на работу в пятницу, 8 марта, после окончания проверки. Однако он подчеркнул, что результаты инспекции пока не обнародованы и никто не был обвинен.