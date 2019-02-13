ANO и социал-демократы считают, что не могут помочь осужденному во Франции чешскому водителю

Представители правящих движения ANO и партии социал-демократов отклонили предложение от партий христианских демократов и гражданских демократов рассмотреть в Палате депутатов дело чешского водителя Иржи Сагана. Саган был осужден во Франции, так как в его фуре была обнаружена группа нелегально путешествовавших иракцев. Согласно информации, ранее озвученной по чешскому телеканалу Prima, это первый случай незаконной транспортировки через территорию Великобритании, когда водителя вместо обычного административного наказания в виде штрафа лишили свободы.

Саган сообщил, что не знал о нахождении мигрантов в своем транспортном средстве. По его словам, он спал, когда иракцы проникли в фуру. Христианские демократы, как и гражданские демократы, предлагали, чтобы Палата депутатов призвала правительство ЧР оказать помощь водителю.

По словам вице-премьера и министра внутренних дел Яна Гамачека, «чешская дипломатия исчерпала все возможности для дальнейшего оспаривания решений в судебном порядке». Зампредседателя фракции ANO Роман Кубичек аргументировал отклонение рассмотрения дела И. Сагана отсутствием на заседании премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петршичека.