Анна Фернштедтова стала двукратной юниорской чемпионкой мира

Тимур Кашапов
07-02-2019
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Чешская скелетонистка Анна Фернштедтова защитила титул чемпионки мира. На ЧМ в Кенигзее спортсменка была самой быстрой в обоих заездах и опередила ближайшую соперницу более чем на полсекунды. Для чешского скелетона эта победа стала первой в истории.

Прошедшее мировое первенство стало для Фернштедтовой дебютным в составе сборной Чехии после смены гражданства. В нынешнем сезоне она также стала победительницей Интерконтинентального кубка, но в Кубке мира сможет участвовать только со следующего сезона.

 
 
 
 
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