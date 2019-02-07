Анна Фернштедтова стала двукратной юниорской чемпионкой мира

Чешская скелетонистка Анна Фернштедтова защитила титул чемпионки мира. На ЧМ в Кенигзее спортсменка была самой быстрой в обоих заездах и опередила ближайшую соперницу более чем на полсекунды. Для чешского скелетона эта победа стала первой в истории.

Прошедшее мировое первенство стало для Фернштедтовой дебютным в составе сборной Чехии после смены гражданства. В нынешнем сезоне она также стала победительницей Интерконтинентального кубка, но в Кубке мира сможет участвовать только со следующего сезона.