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Андрей Нестрашил стал игроком «Тршинеца»

Тимур Кашапов
03-10-2019
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Андрей Нестрашил подписал контракт с клубом «Тршинец». В межсезонье 28-летний хоккеист участвовал в тренинг-кэмпе нескольких клубов НХЛ, но не сумел пробиться в основной состав, после чего вернулся в Чехию. Предполагается, что нападающий проведет в составе «драконов» стартовый отрезок Экстралиги, после чего не исключен его переезд в один из ведущих чемпионатов Старого Света.

Два минувших сезона Нестрашил провел в КХЛ. В составе нижнекамского «Нефтехимика» он принял участие в 104 матчах, в которых отметился 53 (18+35) результативными баллами.

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