Андрей Бабиш заявил, что его не интересует вопрос отмены летнего времени в ЕС

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что его не интересует обсуждение вопроса отмены перехода на летнее время в странах Евросоюза. «У меня другие заботы, я занимаюсь проблемой миграции», – заявил глава чешского правительства.

Как сообщил в интервью немецкому телеканалу ZDF Жан-Клод Юнкер, Европейская комиссия одобрила проект отмены регулярного перехода на летнее время. В ходе недавно проведенного исследования общественного мнения большинство из 4,6 млн опрошенных граждан Евросоюза выразили желание отменить перевод стрелок часов. Наибольший интерес к опросу проявили граждане Германии, где на вопросы анкеты отвалило 3 млн человек. Для отмены летнего времени проект Еврокомиссии должен утвердить Европарламент и отдельные страны-члены ЕС.

На чешской территории летнее время было впервые введено в годы Первой мировой войны, в 1915 и 1916 гг. Перевод часовых стрелок был возобновлен в 1940 г. и продолжался до 1949 г. В третий раз переход на летнее время был введен в 1979 г. До 1995 г. он действовал в течение шести месяцев, а с 1996 г. – семь месяцев, что соответствует сроку, установленному нормативами Европарламента и Европейского совета.