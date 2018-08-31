Андрей Бабиш заявил, что его не интересует вопрос отмены летнего времени в ЕС

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что его не интересует обсуждение вопроса отмены перехода на летнее время в странах Евросоюза. «У меня другие заботы, я занимаюсь проблемой миграции», – заявил глава чешского правительства.

Как сообщил в интервью немецкому телеканалу ZDF Жан-Клод Юнкер, Европейская комиссия одобрила проект отмены регулярного перехода на летнее время. В ходе недавно проведенного исследования общественного мнения большинство из 4,6 млн опрошенных граждан Евросоюза выразили желание отменить перевод стрелок часов. Наибольший интерес к опросу проявили граждане Германии, где на вопросы анкеты отвалило 3 млн человек. Для отмены летнего времени проект Еврокомиссии должен утвердить Европарламент и отдельные страны-члены ЕС.

На чешской территории летнее время было впервые введено в годы Первой мировой войны, в 1915 и 1916 гг. Перевод часовых стрелок был возобновлен в 1940 г. и продолжался до 1949 г. В третий раз переход на летнее время был введен в 1979 г. До 1995 г. он действовал в течение шести месяцев, а с 1996 г. – семь месяцев, что соответствует сроку, установленному нормативами Европарламента и Европейского совета.

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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