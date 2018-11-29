Андрей Бабиш выдвинет свою кандидатуру на выборах председателя движения ANO

Тимур Кашапов
29-11-2018
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Андрей Бабиш в четвертый раз будет участвовать в выборах председателя движения ANO. Голосование состоится на избирательном съезде ANO, который состоится 16 февраля в Праге. Информагентству ČTK об этом сообщил представитель движения Владимир Воржеховски.

Оппоненты Андрея Бабиша будут определены по итогам краевых номинационных съездов, намеченных на декабрь и январь. В конце января также состоится идейное собрание ANO в Остраве, на котором будут подготовлены материалы для обсуждения на избирательном съезде.

 
 
 
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