Андрей Бабиш встретится в Будапеште с премьер-министром Венгрии

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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Глава чешского правительства отправился с визитом в Венгрию, в ходе которого проведет переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. Перед отлетом в Будапешт глава чешского кабинета сообщил, что намерен обсудить со своим венгерским коллегой европейскую миграционную политику, а также вопросы бюджета Евросоюза.

Вопросы, связанные спотоком беженцев из Северной Африки и Ближнего востока, Андрей Бабиш обсуждал недавно в Риме с итальянским премьер-министров Джузеппе Конте. Виктор Орбан затронул этот вопрос в ходе переговоров с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, поддержав главу итальянского МВД в его твердой позиции по ужесточению миграционной политики.

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