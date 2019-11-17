Андрей Бабиш в ходе выступления по случаю 17 ноября отметил храбрость Вацлава Гавела

В Национальном музее Праги проходит торжественная церемония по случаю 30-го юбилея бархатной революции. Кроме премьера Андрея Бабиша в ней принимают участие главы правительств Словакии, Польши, Венгрии, а также председатель немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле.

Андрей Бабиш во вступительной речи отметил мужество видного чешского диссидента и первого пореволюционного президента страны Вацлава Гавела. Премьер далее поблагодарил студентов, политиков, актеров и всех тех, кто в ноябре 1989 не побоялся выйти на улицы и открыто выразить свое несогласие. Андрей Бабиш также выразил благодарность тем, кто способствовал вступлению Чехии в НАТО и Евросоюз.

«То, что в Польше длилось 10 лет, а в Венгрии 10 месяцев, в Чехословакии совершилось в течение 10 дней», - заявил глава чешского правительства.

Бабиш вспомнил и свое членство в коммунистической партии, сообщив, что «он им не гордится. Как я уже сказал много раз: я не был настолько смелым и активным, как Гавел», - добавил премьер.