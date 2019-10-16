Андрей Бабиш: стоимость церковного имущества оказалась завышенной на 54 млрд крон

Реагируя на решение Конституционного суда Чехии относительно отказа введения нового налога на финансовые компенсации, выплаченные церквям в рамках Закона о реституции имущества всем религиозным организациям, премьер-министр Андрей Бабиш в очередной раз заявил, что «стоимость церковного имущества оказалась завышенной на 54 миллиарда крон (2,1 млрд евро)».

Вердикт был принят Конституционным судом ЧР во вторник, 15 октября. Глава правительства считает, что судьи рассматривали данный вопрос исключительно с формальной юридической стороны. «Я настаиваю на том, что размер компенсаций за недвижимость, земельные угодья и леса, оказался чрезмерно высоким. Не сомневаюсь, что с прошлых времен остались обиды. Вопрос реституции, однако, надо было решать после «бархатной» революции, а не затягивать принятие этого решения», – отметил глава Кабмина.