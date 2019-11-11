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Андрей Бабиш остается самым популярным политиком в Чехии

Тимур Кашапов
11-11-2019
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Премьер-министр и председатель движения ANO Андрей Бабиш остается политиком с самым высоким рейтингом популярности среди членов правительства и глав парламентских партий. В октябрьском опросе социологического агентства STEM 52 процента опрошенных положительно оценили его деятельности, что на семь процентных пунктов больше, чем в июне.

Министр финансов Алена Шиллерова, как и пять месяцев назад, заняла второе место с показателем 43 процента. Третье место разделили министр труда и социальных дел Яна Малачова и министр культуры Лубомир Заоралек, деятельность которых одобрили 39 процентов респондентов.

 
 
 
 
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