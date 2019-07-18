Андрей Бабиш остается самым популярным политиком Чехии

Тимур Кашапов
18-07-2019
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Премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш остается самым популярным политиком среди членов правительства и председателей парламентских партий в Чехии. Но его популярность продолжает ослабевать. Об этом сообщил STEM по итогам июньского опроса.

Деятельность Бабища положительно оценивает 45 процентов респондентов, тогда как в январе этот показатель составлял 48 процентов, а в прошлом октябре - 50 процентов. Министр финансов Алена Шиллерова заняла второе место в рейтинге популярности, ее поддержали 40 процентов респондентов. На третьем месте, с 39 процентами положительных оценок, расположился председатель Пиратской партии Иван Бартош.

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