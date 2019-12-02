Андрей Бабиш: «Не понимаю, почему Еврокомиссия позволяет себе трактовать чешские законы»

Премьер-министр Андрей Бабиш, находящийся в Мадриде, на конференции ООН, прокомментировал утверждение Еврокомиссии об аудиторском докладе экспертов ЕС. Председатель чешского правительства не согласился с утверждением Еврокомиссии, что аудит носит окончательный характер и подтверждает наличие конфликта интересов в деятельности Бабиша как премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого политик являлся. «Не понимаю, почему Еврокомиссия позволяет себе трактовать чешские законы», – заявил премьер, указывая, что на это еще должна дать свой ответ Чешская республика.

Министр регионального развития Клара Досталова также заявила, что полученное заключение не является окончательным. При этом секретариат Европейской комиссии подтверждает, что доклад содержит окончательные выводы, которые не будут пересматриваться. Чешская Республика ныне лишь получит перевод документа и в течение последующих двух месяцев может отчитаться о проделанной в связи с этим работе, касающейся высказанных рекомендаций. Что конкретно содержит текст заключения, в настоящий момент никто не знает, документ еще не оглашался.

Ранее Еврокомиссия уже предлагала Чехии вернуть в бюджет ЕС выделенные холдингу Agrofert дотации в объеме 450 млн крон (1,7 миллиона евро). Agrofert был передан Андреем Бабишем трастовым фондам, чем, как утверждает премьер, он выполнил требования по предотвращению конфликта интересов.