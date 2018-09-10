Андрей Бабиш: Нам нужна сильная Европа; выход Чехии из ЕС стал бы катастрофой

В интервью, которое дал немецкому изданию Bild премьер-министр Андрей Бабиш, чешский политик подчеркивает: «Нам нужна сильная Европа; выход Чехии из ЕС стал бы катастрофой». «Европа – это превосходный проект, позволяющий сохранять мир уже 73 года. Brexit – это плохо, и мы вместе должны препятствовать повторению подобного», – указывает председатель чешского правительства.

Андрей Бабиш также вновь сообщил, что Чехия не хочет переходить на евро. По мнению премьер-министра ЧР, сначала необходимо реформировать еврозону. Затрагивая вопрос миграции, политик заметил, что «выборы в Европарламент 2019 г. покажут, что думает о миграции "тихое большинство"».