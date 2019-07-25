Андрей Бабиш и Ян Гамачек обсудили встречу премьера с главой государства

Премьер-министр Андрей Бабиш проинформировал вице-премьера и председателя ЧСДП Яна Гамачека о результатах своей встречи с президентом Милошем Земаном, которая состоялась накануне. «Он мне сообщил немного больше, чем написал в своем аккаунте в Twitter», - заявил Гамачек. Он также повторил, что социал-демократы настаивают на назначении Михала Шмарды новым министром культуры, и подчеркнул, что не намерен больше встречаться с Милошем Земаном.

В свою очередь, Бабиш созвал совещание в Министерстве культуры. По словам премьера, временно возглавить ведомство может заместитель министра Катержина Калистова. Сегодня же глава кабмина заявил iDNES.cz, что ситуация с руководителем Минкульта должна проясниться не позднее 26 августа. Если этого не произойдет, то он предпримет «решительные шаги», подчеркнул Андрей Бабиш.